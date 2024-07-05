Дешам: У Португалії, як і у нас, були проблеми на Євро-2024

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вважає, що в Португалії також були проблеми на Євро-2024, як і у французів.

Його слова передає УЄФА.

"Що ж, це матч, про який говорять заголовки газет. Португалія та Франція є одними з фаворитів, які мають на меті пройти весь турнір до кінця. На стадії чвертьфіналу залишаються лише найкращі команди. Це дуже хороша команда, з дуже хорошими гравцями. У них, як і у нас, були проблеми на цьому шляху. Це одна з найкращих команд Європи, і я очікую на велику гру завтра", — сказав наставник.

Нагадаємо, Франція мінімально перемогла Бельгію в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. У чвертьфіналі "Ле Бле" будуть протистояти Португалії, яка в серії пенальті здолала Словенію.

Зазначимо, що Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.