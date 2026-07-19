Дешам: Збірна Франція не заслуговує нестерпної атмосфери, яка склалася навколо мене
Дідьє Дешам пояснив своє рішення покинути посаду головного тренера збірної Франції.
Слова фахівця наводить L'Equipe.
"Я вирішив, що настав час зупинитися. І зробив це не заради себе – кажу вам абсолютно щиро, – а заради блага збірної Франції. Можливо, раніше я цього не говорив, але зараз скажу відверто: це рішення було ухвалене не через мене. Просто навколо мене склалася настільки нестерпна атмосфера, що збірна Франції такого не заслуговує.
Це не сталося за один день – я довго все обдумував. Після того як про мій відхід було оголошено, для збірної Франції все стало набагато краще. Я міг ухвалити це рішення ще до чемпіонату світу або навіть під час турніру. Але не захотів, тому що надто поважаю збірну Франції", – заявив тренер.
Дешам очолював збірну Франції з 2012 року, проте покинув посаду після ЧС-2026. Останнім матчем для Дешама став програний Англії (4:6) поєдинок за третє місце.
Найімовірніше, новим тренером французів стане Зінедін Зідан.