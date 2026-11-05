Манчестер Юнайтед зв'язався з Дешамом – ЗМІ

Манчестер Юнайтед розглядає кандидатуру колишнього головного тренера збірної Франції Дідьє Дешама на посаду наставника команди.

За інформацією FootMercato, представники манкуніанців уже контактували з 58-річним фахівцем.

Втім, французький тренер поки не поспішає з вибором наступного місця роботи та має намір детально вивчити всі можливі пропозиції.

Дешам залишив посаду головного тренера збірної Франції після 14 років роботи (2012–2026). За цей час під його керівництвом національна команда виграла чемпіонат світу 2018 року та Лігу націй. Наразі фахівець перебуває без роботи.

Раніше Дешама також пов'язували з можливим поверненням до туринського Ювентуса, кольори якого він захищав як футболіст і де згодом працював тренером.

Водночас керівництво Манчестер Юнайтед розглядає й альтернативні кандидатури. Серед потенційних претендентів називають Юліана Нагельсманна та Унаї Емері. Однак останній, за наявною інформацією, може продовжити роботу в Астон Віллі.

Напередодні МЮ перервав 9-матчеву серію без перемог, з камбеком здолавши Рому в 4 турі Ліги чемпіонів.