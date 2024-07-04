Португалія — Франція: онлайн-трансляція

Збірна Португалії у чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи з футболу 2024 року зіграє проти збірної Франції.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 5 липня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, на думку бейтингового оператора Favbet, Франція входить до четвірки претендентів на чемпіонство. Вищі шанси лише в команд Англії, Іспанії та Німеччини.

Інші чвертьфінальні пари склали: Англія — Швейцарія, Нідерланди — Туреччина та Іспанія — Німеччина. Детальніше з розкладом можна ознайомитись за цим посиланням.

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