Зірковий тренер відмовився очолити збірну Туреччини

Відомий французький тренер Дідьє Дешам відмовився очолити збірну Туреччини.

Про це повідомляє Goal.com.

Керівництво Федерації футболу Туреччини залишилося незадоволеним виступами команди на чемпіонаті світу 2026 року та шукає заміну нинішньому наставнику команди Вінченцо Монтеллі.

Роботу в збірній Туреччини запропонували Дешаму, проте той відмовився. Фахівець не поспішає повертатися до роботи після 14 років на чолі збірної Франції, яку він покинув після чемпіонату світу-2026.

Раніше інтерес до Дешама приписували мадридському Реалу і Аль-Хілялю із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, в 2018 році Дешам привів збірну Франції до другого в історії титулу чемпіонів світу. Також у своїй тренерській біографії він працював із Монако, Ювентусом і Марселем.