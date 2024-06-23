Тедеско: Ми щасливі, що ми взяли ці три очки, тепер подивимося на гру з Україною

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско розповів, що команда щаслива після перемоги над Румунією (2:0) в другому турі групового етапу Євро-2024 та чекає на матч з Україною.

Його слова наводить УЄФА,

"Ми грали тією ж структурою, що й проти Словаччини. Тілеманс зіграв фантастично, як і всі інші. Ми щасливі, що взяли ці три очки і тепер подивимося на наступну гру. Ми високо пресингували, намагалися виграти м'яч у верхній частині поля. Румунія любить контролювати гру. Проти них непросто грати, але наш менталітет був хорошим.

Я дуже радий, що ми виграли гру, нам було дуже важливо здобути ці три очки, і, звичайно, ми втратили кілька моментів. Так, шкода що нам потрібно так багато моментів, щоб забити. Я думаю, що сьогодні можна було забити 3, 4 або 5 голів. Це чудово, що ми створюємо такі моменти, і ми повинні бути терплячими.

Думаю, ми знали, як вони гратимуть за схемою 4-1-4-1. Ми знали, як вони будуть захищатися. Ми вирішили грати з тими гравцями, щоб протистояти цьому. Моментами нам доводилося страждати, але це футбол", — сказав наставник.

Нагадаємо, в першому турі румуни розгромно перемогли Україну, а бельгійці сенсаційно поступилися Словаччині.

Наразі в кожної з команд групи E по три очки, але Україна залишається останньою через від’ємну різницю м’ячів (-2). У третьому турі Бельгія зіграє з Україною, а Румунія зустрінеться зі Словаччиною. Матчі відбудуться 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.