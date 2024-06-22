Бельгія перемогла Румунію та до максимуму заплутала ситуацію в групі України

Збірна Бельгії здобула перемогу над Румунією у другому турі Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Вже на другій хвилині Ромелу Лукаку прикрив м'яч своїм могутнім корпусом, скинув його на Юрі Тілеманса, а той потужним ударом у дальній кут вивів свою команду вперед.

Після пропущеного голу румуни провели сильні 5-7 хвилин, але в цілому перший тайм пройшов за повної ігрової переваги "червоних дияволів".

За таким же сценарієм проходила і друга 45-хвилинка, але румуни періодично огризалися, і робили це дуже небезпечно. В середині другого тайму Валентин Міхейле опинився сам-на-сам з воротарем, але в останній момент його відтіснив Ян Вертонген.

Тільки на 80-й хвилині бельгійцям вдалося подвоїти перевагу. Кевін Де Брейне втік за спини захисників і холоднокровно переграв Флоріна Ніце.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група E, 22 червня

Бельгія — Румунія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 — Тілеманс 2, 2:0 — Де Брейне

Бельгія: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате (Дебаст 77), де Брейне, Тілеманс (Мангала 72), Онана, Лукебакіо (Троссар 56), Доку (Карраско 72), Лукаку.

Румунія: Ніце, Раціу (Сореску 90), Бурке, Дрегушин, Банку, Станчу, Марін, Марін (Олару 68), Ман, Дрегуш (Алібек 81), Міхеїле (Хаджи 68).

Попередження: Лукебакіо 35 — Банку 60, Марін 65

У кожної з команд групи E наразі по три очки, але Україна залишається останньою через від’ємну різницю м’ячів (-2). У третьому турі Бельгія зіграє з Україною, а Румунія зустрінеться зі Словаччиною. Матчі відбудуться 26 червня.