Бельгія перемогла Румунію та до максимуму заплутала ситуацію в групі України
Збірна Бельгії здобула перемогу над Румунією у другому турі Євро-2024.
Матч завершився з рахунком 2:0.
Вже на другій хвилині Ромелу Лукаку прикрив м'яч своїм могутнім корпусом, скинув його на Юрі Тілеманса, а той потужним ударом у дальній кут вивів свою команду вперед.
Після пропущеного голу румуни провели сильні 5-7 хвилин, але в цілому перший тайм пройшов за повної ігрової переваги "червоних дияволів".
За таким же сценарієм проходила і друга 45-хвилинка, але румуни періодично огризалися, і робили це дуже небезпечно. В середині другого тайму Валентин Міхейле опинився сам-на-сам з воротарем, але в останній момент його відтіснив Ян Вертонген.
Тільки на 80-й хвилині бельгійцям вдалося подвоїти перевагу. Кевін Де Брейне втік за спини захисників і холоднокровно переграв Флоріна Ніце.
Бельгія — Румунія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 — Тілеманс 2, 2:0 — Де Брейне
Бельгія: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате (Дебаст 77), де Брейне, Тілеманс (Мангала 72), Онана, Лукебакіо (Троссар 56), Доку (Карраско 72), Лукаку.
Румунія: Ніце, Раціу (Сореску 90), Бурке, Дрегушин, Банку, Станчу, Марін, Марін (Олару 68), Ман, Дрегуш (Алібек 81), Міхеїле (Хаджи 68).
Попередження: Лукебакіо 35 — Банку 60, Марін 65
У кожної з команд групи E наразі по три очки, але Україна залишається останньою через від’ємну різницю м’ячів (-2). У третьому турі Бельгія зіграє з Україною, а Румунія зустрінеться зі Словаччиною. Матчі відбудуться 26 червня.