Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Бельгія перемогла Румунію та до максимуму заплутала ситуацію в групі України

Игорь Чернявский — 22 червня, 23:50
Бельгія перемогла Румунію та до максимуму заплутала ситуацію в групі України

Збірна Бельгії здобула перемогу над Румунією у другому турі Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Вже на другій хвилині Ромелу Лукаку прикрив м'яч своїм могутнім корпусом, скинув його на Юрі Тілеманса, а той потужним ударом у дальній кут вивів свою команду вперед.

Після пропущеного голу румуни провели сильні 5-7 хвилин, але в цілому перший тайм пройшов за повної ігрової переваги "червоних дияволів".

За таким же сценарієм проходила і друга 45-хвилинка, але румуни періодично огризалися, і робили це дуже небезпечно. В середині другого тайму Валентин Міхейле опинився сам-на-сам з воротарем, але в останній момент його відтіснив Ян Вертонген.

Тільки на 80-й хвилині бельгійцям вдалося подвоїти перевагу. Кевін Де Брейне втік за спини захисників і холоднокровно переграв Флоріна Ніце.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
Група E, 22 червня

Бельгія — Румунія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 — Тілеманс 2, 2:0 — Де Брейне

Бельгія: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате (Дебаст 77), де Брейне, Тілеманс (Мангала 72), Онана, Лукебакіо (Троссар 56), Доку (Карраско 72), Лукаку.

Румунія: Ніце, Раціу (Сореску 90), Бурке, Дрегушин, Банку, Станчу, Марін, Марін (Олару 68), Ман, Дрегуш (Алібек 81), Міхеїле (Хаджи 68).

Попередження: Лукебакіо 35 — Банку 60, Марін 65

У кожної з команд групи E наразі по три очки, але Україна залишається останньою через від’ємну різницю м’ячів (-2). У третьому турі Бельгія зіграє з Україною, а Румунія зустрінеться зі Словаччиною. Матчі відбудуться 26 червня.

Збірна України з футболу збірна Бельгії з футболу Євро-2024 Збірна Словаччини з футболу збірна Румунії з футболу

Збірна України з футболу

Зінченко: Я маю допомогти команді на будь-якій позиції
Втрата для Бельгії: Лукебакіо пропустить матч проти України на Євро-2024
Зінченко — про матч із Бельгією: Це буде зовсім інша гра
Зінченко: Ми вийшли та показали що в нас є яйця
Пучков: Потрібно грати з Бельгією лише на перемогу

Останні новини