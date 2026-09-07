Саме тому я ухвалив рішення щодо Довбика: Тедеско – про матч Болоньї, де українець забив дебютний гол

Наставник Болоньї Доменіко Тедеско оцінив гру команди після нічиєї із Сассуоло (2:2) у третьому турі Серії А.

Його слова передає Fantacalcio Pazzi di Fanta.

Фахівець окремо висловився про Артема Довбика, який забив дебютний гол за "червоно-синіх", та можливість одночасної появи українця та Роберто Пікколі у стартовому складі.

"У момент, коли ми грали найкраще, суперник забив другий гол. Ми дозволяли Сассуоло проводити занадто багато контратак, тому маємо бути задоволені хоча б одним набраним очком. Сьогодні у нас була непроста ситуація, а команді не вдавалося регулярно атакувати вільні зони. Саме тому я ухвалив рішення щодо Довбика та дозволив йому зіграти разом з Пікколі. Можливо, наприкінці матчу нам варто було частіше шукати їх передачами. У захисті ми програємо надто багато дуелей. Сьогодні Бові виграв практично всі свої єдиноборства, хоча ми окремо готувалися до того, як його зупиняти. Чи можуть Довбик і Пікколі вийти разом із перших хвилин? Чому б і ні. Такий варіант цілком можливий", – сказав Тедеско.

Зазначимо, що Артем вийшов на заміну на 66-й хвилині. Він встановив остаточний рахунок у компенсований час.

Цей гол дозволив Болоньї набрати перше очко в сезоні-2026/27 у Серії А. Наступний матч команда українця проведе 13 вересня проти Наполі.