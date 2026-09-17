Я хотів би залишитися довше: Тедеско висловився про своє звільнення з посади тренера Болоньї

Колишній головний тренер Болоньї Доменіко Тедеско не став розкривати деталей свого звільнення з італійського клубу.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

41-річний спеціаліст не приховує свого розпачу від нетривалого періоду роботи на чолі "червоно-синіх".

"Те, що ми обговорили з клубом, залишається між нами. Можу лише сказати, що це місто неймовірно мене прийняло, і я хотів би залишитися довше. Безумовно, я дуже, дуже засмучений. Що сталося? Нічого особливого: це футбол. Ви бачите, що я спокійний? Лише зовні: я дуже засмучений, тому що ці люди заслуговують на багато. На жаль, я був на цьому стадіоні лише двічі. Атмосфера фантастична. У місті, навколо команди – щось дуже хороше. Я справді дякую всім за те, як мене прийняли. Чи є жаль щодо того, як ми разом будували команду? Те, що я хотів сказати, я вже сказав," – розповів Тедеско

Нагадаємо, що Тедеско очолив Болонью на початку червня 2026-го. Команда провела під його керівництвом лише 4 матчі, у яких не здобула жодної перемоги, розписала одну нічию та зазнала трьох поразок.

Після стартових 4-х турів клуб Артема Довбика посідає лише 16-те місце серед 20-ти учасників турнірної таблиці Серії А-2026/27, маючи у своєму активі 1 бал.

Його наступником у тренерському кріслі Болоньї став Раффаеле Палладіно. Він підписав контракт до завершення сезону-2028/29. Останнім місцем роботи італійського наставника була Аталанта. До цього він також очолював Монцу та Фіорентину.

Додамо, що у наступному поєдинку Серії А Болонья зіграє вдома проти Торіно – 19 вересня о 16:00 (за київським часом).