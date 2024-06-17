Збірна Бельгії сенсаційно поступилась Словаччині на старті Євро-2024

Збірна Бельгії поступилась Словаччині у першому турі групового етапу Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Рахунок у матчі відкрили словаки вже на 6-й хвилині гри. Іван Шранц скористався помилкою Жеремі Доку та вивів свою команду вперед (1:0).

На початку другої половини гри бельгійці стараннями Ромелу Лукаку відзначились голом після подачі кутового, однак ВАР зафіксував офсайд.

Попри це збірна Бельгії продовжувала тиснути на суперника. Їх старання призвели до другого голу Лукаку, однак і цей м'яч скасували після відеоповтору через гру рукою Лоїса Опенда.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група Е, 1 тур

17 червня

Бельгія — Словаччина 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 7 Шранц

Бельгія: Кастельс, Дебаст, Фас, Кастань, Карраско (84 Лукебакіо), Онана, Мангаля (57 Бакайоко), де Брейне, Троссард (74 Тілеманс), Доку (84 Опенда), Лукаку

Словаччина: Дубравка, Ганцко, Шкриняр, Вавро, Пекарік, Дуда (90+4 Оберт), Лоботка, Куцка, Гараслін (70 Суслов), Боженік (70 Стрелец), Шранц (81 Дюріш)

Попередження: 30 Мангала, 76 Тілеманс, 85 Лукебакіо — 41 Шранц

Напередодні у цій групі Румунія обіграла Україну (3:0). Наступні матчі будуть зіграні 21 червня — словаки зустрінуться з українцями, бельгійці зіграють з румунами.