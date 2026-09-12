Тренер Болоньї підтвердив, що Довбик пропустить матч проти Наполі
Артем Довбик
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Головний тренер Болоньї Доменіко Тедеско підтвердив інформацію про те, що форвард збірної України Артем Довбик пропустить матч 4 туру Серії А проти Наполі.
Слова фахівця наводить Джанлука Ді Марціо.
"Окрім Орсоліні та Ель Аззузі, також не зіграють Дзортеа та Довбик. Артем відчув невеликий дискомфорт. Це не травма, але після розмови з ним і лікарями ми вирішили не ризикувати", – заявив Тедеско.
Інформація про те, що Довбик може пропустити матч проти Наполі, з'явилася напередодні.
Зазначимо, що Артем у минулому турі забив свій перший гол за "червоно-синіх" у матчі проти Сассуоло. Він допоміг своїй команді врятуватись від поразки вже в компенсований час (2:2).
Поєдинок Наполі – Болонья відбудеться 13 вересня. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом.