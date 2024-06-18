Австрія — Франція 0:1: огляд матчу Євро-2024

Збірна Франції здобула мінімальну перемогу над Австрією в першому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група D, 1 тур, 17 червня

Австрія — Франція 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 38 автогол Вобер

Збірна Австрії: Пенц, Пош, Дансо, Вебер (Траунер, 59), Мвене (Прасс, 88), Зайвальд, Грілліч (Віммер, 59), Лаймер (Шмід, 90+1), Забітцер, Баумгартнер, Грегорич (Арнаутович, 59)

Збірна Франції: Меньян, Кунде, Саліба, Упамекано, Ернандес, Канте, Рабьо (Камавінга, 71), Дембеле (Коло Муані, 71), Грізманн (Фофана, 90), Мбаппе (Жиру, 90), Тюрам

Попередження: Вобер 16, Мвене 34, Дембеле 56, Баумгартнер 79, Лаймер 84, Мбаппе 90, Данзо 90+3

До групи D також потрапили Нідерланди та Польща. 21 червня команди проведуть матчі другого туру — французи зіграють з нідерландцями, а поляки зустрінуться з Австрією.