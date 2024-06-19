5 найкращих голів 1 туру Євро-2024 за версією Чемпіона
— 19 червня, 09:35
Напередодні на чемпіонаті Європи відбулося два останніх матчі першого туру чемпіонату Європи.
Уже сьогодні, 19 червня, команди груп A та B розпочнуть тур номер 2.
Наша редакція визначила 5 найкращих голів першого туру, до яких увійшов у шикарний удар румуна Ніколає Станчу у матчі з Україною.
ТОП 5 голів першого туру
5. Лукаш Провод (Чехія)
4. Ерік Янжа (Словенія)
3. Мерт Мюлдур (Туреччина)
2. Ніколає Станчу (Румунія)
1. Арда Гюлер (Туреччина)
Євро-2024 проходить у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Груповий етап завершиться 26 червня, а стадія 1/8 фіналу стартує 29-го.