5 найкращих голів 1 туру Євро-2024 за версією Чемпіона

Напередодні на чемпіонаті Європи відбулося два останніх матчі першого туру чемпіонату Європи.

Уже сьогодні, 19 червня, команди груп A та B розпочнуть тур номер 2.

Наша редакція визначила 5 найкращих голів першого туру, до яких увійшов у шикарний удар румуна Ніколає Станчу у матчі з Україною.

ТОП 5 голів першого туру

5. Лукаш Провод (Чехія)

4. Ерік Янжа (Словенія)

3. Мерт Мюлдур (Туреччина)

2. Ніколає Станчу (Румунія)

1. Арда Гюлер (Туреччина)

Євро-2024 проходить у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Груповий етап завершиться 26 червня, а стадія 1/8 фіналу стартує 29-го.