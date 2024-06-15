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Німеччина розгромила Шотландію в матчі-відкритті Євро-2024: огляд поєдинку

Микола Дендак — 15 червня, 00:41
Німеччина розгромила Шотландію в матчі-відкритті Євро-2024: огляд поєдинку

Збірна Німеччини розгромно перемогла Шотландію у матчі-відкритті домашнього для себе чемпіонату Європи з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 5:1.

Огляд

Євро-2024, Німеччина
Група А, 1 тур
14 червня

Німеччина — Шотландія 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 10 Вірц, 2:0 - 19 Мусіала, 3:0 - 45+1 Гаверц (пен.), 4:0 - 68 Фюллькруг, 4:1 - 87 Рюдігер (а.г.), 5:1 - 90+3 Джан.

Вилучення: Портеус 44.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім господарки турніру та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.

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