Це один з найгірших для мене матчів на Євро — Степаненко про виліт України

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко вважає, що поразка від Румунії була ключовою для "синьо-жовтих" на Євро-2024.

Про це гравець розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Нам бракувало забитого гола. У таких матчах один гол вирішує все. 4 очки в групі це гарний результат, але перша гра зіпсувала все, що можна.

Мені вже набрид цей гіркий досвід, бо в мене було його вже стільки… Бажано, щоб робили висновки й на наступне Євро вмикалися з перших хвилин, а не, коли потрібно рятуватися. У нас так чомусь завжди.

Румунія була більше налаштована і більш командно грала. Зазвичай ми так граємо проти сильніших суперників, коли всі працюють сконцентровано.

Зараз вийшло так, що ми недопрацювали й не були тією командою, якою нас звикли бачити. Це одна з найгірших для мене гра за збірну. Прикро, що цей гіркий урок стався на останньому для мене Євро", — сказав Степаненко.