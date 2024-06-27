Це один з найгірших для мене матчів на Євро — Степаненко про виліт України
Півзахисник збірної України Тарас Степаненко вважає, що поразка від Румунії була ключовою для "синьо-жовтих" на Євро-2024.
Про це гравець розповів у коментарі ВЗБІРНА.
"Нам бракувало забитого гола. У таких матчах один гол вирішує все. 4 очки в групі це гарний результат, але перша гра зіпсувала все, що можна.
Мені вже набрид цей гіркий досвід, бо в мене було його вже стільки… Бажано, щоб робили висновки й на наступне Євро вмикалися з перших хвилин, а не, коли потрібно рятуватися. У нас так чомусь завжди.
Румунія була більше налаштована і більш командно грала. Зазвичай ми так граємо проти сильніших суперників, коли всі працюють сконцентровано.
Зараз вийшло так, що ми недопрацювали й не були тією командою, якою нас звикли бачити. Це одна з найгірших для мене гра за збірну. Прикро, що цей гіркий урок стався на останньому для мене Євро", — сказав Степаненко.
Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Євро-2024 Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.