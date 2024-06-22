УЄФА визнала Сілву найкращим гравцем матчу Туреччина — Португалія на Євро-2024

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілва став найкращим гравцем матчу проти Туреччини (3:0) у другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На рахунку португальця один гол, 48 точних передач з 52 (92%) та 4 ключові паси. Він також отримав найвищу оцінку від SofaScore за цей поєдинок.

Перемога у цьому матчі забезпечила португальцям вихід у плей-оф Євро-2024 з першого місця у групі F. Вони зіграють з третьою сходинкою групи A, B, або С.

Нагадаємо, в першому турі Португалія дотиснула Чехію, а Туреччина в матчі-трилері здолала Грузію. В останньому турі португальці зіграють із грузинами, а турки поміряються силами з чехами. Поєдинки відбудуться в середу, 26 червня, о 22:00 за київським часом.