Визначився найкращий гравець матчу Туреччина — Португалія за версією SofaScore

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілва отримав найвищу оцінку за матч проти Туреччини (3:0) у другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Його дії оцінили у 8.2 бали. На рахунку португальця один гол, 48 точних передач з 52 (92%) та 4 ключові паси.

Ця перемога забезпечила португальцям вихід у плей-оф Євро-2024 з першого місця у групі F. Вони зіграють з третьою сходинкою когось з групи A, B, або С.

Нагадаємо, в першому турі Португалія в компенсований час дотисла Чехію, а Туреччина в матчі-трилері здолала Грузію. В останньому турі португальці зіграють із грузинами, а турки поміряються силами з чехами. Поєдинки відбудуться в середу, 26 червня, о 22:00 за київським часом.