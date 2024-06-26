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Ребров: У двох останніх іграх ми показали характер нашої нації

Микола Дендак — 26 червня, 22:12
Ребров: У двох останніх іграх ми показали характер нашої нації

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що національна команда показала характер українців у останніх 2 матчах Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"На жаль, ми не пройшли у плей-оф через першу гру, яку програли Румунії. Я вдячний за те, як гравці відповіли проти Словаччини. Ми показали, що намагалися виграти цю гру, і хороших моментів було достатньо.
Бути на турнірі дуже важливо для нашої країни. У двох останніх іграх ми показали характер нашої нації. Але це життя, ти робиш деякі помилки, але потім важливо, як ти реагуєш. Я дуже пишаюся гравцями, звичайно, всі незадоволені результатом, але до гравців немає питань.
Я подякував гравцям за гру і сказав їм, що, на жаль, ми не пройшли через поразку від Румунії. Але у нас дуже молода збірна, і вони з оптимізмом дивляться в майбутнє", — сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

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