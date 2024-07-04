Ми не показали увесь свій потенціал: Ребров підбив підсумки виступу збірної України на Євро-2024
Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що його команда не реалізувала весь свій потенціал на Євро-2024.
Про це він розповів у коментарі для пресслужби Української асоціації футболу.
"Що стосується результатів національної збірної на чемпіонаті Європи в Німеччині, то я вважаю, що ми не показали там усього свого потенціалу. Наша команда — одна з наймолодших на цьому турнірі, у неї є велика перспектива. Зрозуміло, усі очікували іншого результату вже зараз. І ми самі — тренери, гравці — теж засмучені.
Вважаю, що після першого матчу в групі ми зробили правильні висновки. Але мені все ще важко пояснити, чому так сталося в грі в Румунією… Ми розібрали з гравцями той перший матч і вже в другому, зі Словаччиною, показали іншу мотивацію.
Те саме стосується й поєдинку з Бельгією. Так, у тих матчах у нас теж були певні помилки, але я вважаю, що все ж найголовніше, що Україна представлена на всіх фінальних турнірах. Зараз це дуже важливо, адже в нас у країні триває війна.
Зараз нам потрібно проаналізувати всі помилки й починати готуватися до осінніх матчів у Лізі націй. Ми повинні врахувати досвід, який отримали, та успішно розпочати перший для нашого тренерського штабу повноцінний робочий цикл на чолі збірної", — сказав Ребров.
Нагдаємо, після розгромної поразки від Румунії Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною, а в останньому турі розписала нульову нічию з Бельгією. Втім, через результат паралельного поєдинку команда Сергія Реброва залишилася за бортом Євро-2024.
У другому дивізіоні Ліги націй Україна зіграє в одній групі з Грузією, Чехією та Албанією. Матчі відбудуться восени цього року.