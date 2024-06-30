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Грузія зіграє з Іспанією, Англія зустрінеться зі Словаччиною: розклад матчів плейоф Євро-2024

Олександр Булава — 30 червня, 07:31
Грузія зіграє з Іспанією, Англія зустрінеться зі Словаччиною: розклад матчів плейоф Євро-2024

У неділю, 30 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу будуть зіграні матчі стадії плейоф турніру.

В 1/8 фіналу збірна Грузії зустрінеться з Іспанією, а Словаччина поміряється силами з Англією.

Євро-2024, Німеччина
1/8 фіналу, 30 червня

19:00 Англія — Словаччина

22:00 Іспанія — Грузія

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Нагадаємо, що Іспанія стала єдиною командою на Євро-2024, яка набрала 9 очок на груповому етапі. Грузини є дебютантами турніру. Підопічні Віллі Саньоля здобули сенсаційну перемогу над Португалією, що дозволило їм вийти до плейоф континентальної першості.

Англія здобула перемогу над Сербією та зіграла внічию з Данією і Словенією, що дозволило "трьом левам" виграти групу C. Водночас Словаччина вийшла з групи E, заробивши однакову кількість очок з Румунією, Бельгією та Україною. Зазначимо, що українці через гіршу різницю м'ячів покинула турнір.

Раніше ми повідомляли, що штучний інтелект визначив фаворитів усіх пар 1/8 фіналу Євро-2024.

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