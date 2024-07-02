Рангнік — про матч проти Туреччини: Потрібні гарячі серця та холодні голови

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік вважає, що в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Туреччини команді потрібні гарячі серця, та холодні голови.

Його слова передає УЄФА.

"Нам протистоїть суперник, який чудово контролює м'яч і здатний вдихнути пристрасть у гру. Треба бути готовим і до першого, і другого. Потрібно виплеснути власну енергетику. Потрібні гарячі серця, але холодні голови. Немає одного робочого рецепта, як пройти у турнірі якнайдалі. Просто рухаєшся від матчу до матчу. Ми очікуємо від себе яскравого матчу, відштовхуючись від наших сильних якостей. Побачимо, куди це нас заведе", — сказав тренер.

Матч Австрія — Туреччина відбудеться сьогодні, 2 липня, початок — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Нагадаємо, австрійці виграли групу D після перемоги над Польщею та Нідерландами, Туреччина посіла друге місце у квартеті F. Турки обіграли Грузію та Чехію, але через поразку Португалії не змогли стати першими.