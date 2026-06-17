Рангнік: Йорданія зіграла потужніше, ніж ми очікували

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік поділився враженнями від матчу першого туру ЧС-2026 проти Йорданії.

Слова тренера наводить Sky Sport Austria.

"Це був надзвичайно важкий поєдинок. Йорданія по-справжньому ускладнила нам життя. Нам знадобився час, щоб увійти в гру. По-справжньому якісним футбол став лише в середині другого тайму. Відчувається, що на чемпіонаті світу зовсім інша напруга, інша енергія. Для нас на кону стояло навіть більше, ніж для Йорданії, і це по нас було помітно. Зрештою, ми перемогли заслужено.

Я очікував, що Йорданія буде сильною, але вони зіграли навіть потужніше, ніж ми припускали. У будь-якому разі, це великий крок уперед. Ми добре стартували, а вже відзавтра починаємо готуватися до Аргентини. Сьогодні ми побачили, який високий клас має ця збірна. Це класична команда, що робить ставку на володіння м'ячем", – заявив фахівець.