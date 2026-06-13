Іменитий німецький фахівець відмовився від роботи в Мілані

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік відмовився від посади технічного директора Мілана, яку йому пропонував італійський клуб.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

Причиною зриву переговорів стало те, що Рангнік не отримав гарантій повної автономії в ухваленні рішень, яких він вимагав. Також фактором стали його напружені стосунки зі Златаном Ібрагімовичем, які зіпсувалися ще у 2020 році, коли німецький фахівець міг стали головним тренером Мілана. Рангнік наразі близький до продовження контракту зі збірною Австрії.

У зв'язку з відмовою від Рангніка, значно знизилися і шанси на появу Олівера Гласнера на посаді головного тренера Мілана. Наразі двома головними кандидатами є Рубен Аморім і Маттіас Яйссле.