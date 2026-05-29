Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Знаменитий німецький фахівець може стати техдиром Мілана

Олег Дідух — 29 травня 2026, 15:11
Знаменитий німецький фахівець може стати техдиром Мілана
Ральф Рангнік
Getty Images

Керівництво Мілана прагне запросити на посаду технічного директора нинішнього головного тренера збірної Австрії Ральфа Рангніка.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Рангнік готовий розглянути пропозицію Мілана, проте вимагає дуже широких повноважень. Зокрема, 67-річний німець хоче мати право вирішального голосу щодо вибору головного тренера, спортивного директора, керівників відділу скаутингу та молодіжного сектору.

На посаду головного тренера Рангнік хоче запросити Маттіаса Яйссле, який наразі очолює Аль-Ахлі з Саудівської Аравії.

Мілан уже запрошував Рангніка у 2020 році, проте тоді домовитися сторонам не вдалося. Зараз важливою перепоною на шляху до підписання Рангніка є його погані стосунки з радним керівництва Мілана Златаном Ібрагімовичем.

Сам Ібрагімович уже почав переговори з головним тренером збірної США Маурісіо Почеттіно.

Мілан Ральф Рангнік

Мілан

Мілан вступив у переговори з екстренером Тоттенгема та Челсі
Італійська мафія могла викрасти легендарного форварда наприкінці 1980-х
Колишній наставник Забарного не очолить Мілан – ЗМІ
Мілан запропонував контракт екстренеру Забарного
Два турецькі топклуби борються за зірку Мілана

Останні новини