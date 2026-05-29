Знаменитий німецький фахівець може стати техдиром Мілана

Керівництво Мілана прагне запросити на посаду технічного директора нинішнього головного тренера збірної Австрії Ральфа Рангніка.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Рангнік готовий розглянути пропозицію Мілана, проте вимагає дуже широких повноважень. Зокрема, 67-річний німець хоче мати право вирішального голосу щодо вибору головного тренера, спортивного директора, керівників відділу скаутингу та молодіжного сектору.

На посаду головного тренера Рангнік хоче запросити Маттіаса Яйссле, який наразі очолює Аль-Ахлі з Саудівської Аравії.

Мілан уже запрошував Рангніка у 2020 році, проте тоді домовитися сторонам не вдалося. Зараз важливою перепоною на шляху до підписання Рангніка є його погані стосунки з радним керівництва Мілана Златаном Ібрагімовичем.

Сам Ібрагімович уже почав переговори з головним тренером збірної США Маурісіо Почеттіно.