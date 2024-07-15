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Палмер: Іспанія була блискучою протягом усього Євро-2024

Андрій Яросименко — 15 липня, 11:15
Палмер: Іспанія була блискучою протягом усього Євро-2024

Нападник збірної Англії Коул Палмер вважає, що Іспанія грала чудово протягом усього Євро-2024.

Його слова передає УЄФА з посиланням на ITV Sport.

"Іспанія була блискучою протягом усього турніру, всі бачили, на що вони здатні, тож вітаємо. Ми дійшли до ще одного фіналу, є позитивні моменти, але всі хотіли піти на крок далі. тож ми розчаровані, що цього не зробили", — сказав футболіст.

Нагадаємо, збірна Іспанії забила 15 голів на Євро-2024 з футболу та встановила рекорд турніру. У фінальному матчі чемпіонату Європи "фурія роха" перемогла Англію. Найкращим гравцем континентальної першості став іспанець Родрі.

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