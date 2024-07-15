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Родрі став найкращим гравцем Євро-2024

Станіслав Лисак — 15 липня, 00:30
Родрі став найкращим гравцем Євро-2024

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі отримав нагороду найкращому гравцю чемпіонату Європи-2024.

Гравець отримав статуетку після фінального матчу континентальної першості проти Англії (2:1). Родрі відіграв шість матчів на Євро та був замінений лише у двох, зокрема у фіналі.

Хавбек збірної Іспанії відзначився 1 забитим голом та був ключовою фігурою команди Луїса де ла Фуенте в центрі поля.

Зазначимо, що найкращим гравцем фіналу чемпіонату Європи-2024 став партнер Родрі по збірній Ніко Вільямс.

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