Родрі став найкращим гравцем Євро-2024

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі отримав нагороду найкращому гравцю чемпіонату Європи-2024.

Гравець отримав статуетку після фінального матчу континентальної першості проти Англії (2:1). Родрі відіграв шість матчів на Євро та був замінений лише у двох, зокрема у фіналі.

Хавбек збірної Іспанії відзначився 1 забитим голом та був ключовою фігурою команди Луїса де ла Фуенте в центрі поля.

Зазначимо, що найкращим гравцем фіналу чемпіонату Європи-2024 став партнер Родрі по збірній Ніко Вільямс.