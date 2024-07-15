Іспанія встановила рекорд чемпіонатів Європи

Збірна Іспанії забила 15 голів на Євро-2024 з футболу та встановила рекорд турніру.

До цього найбільшою кількістю забитих м'ячів відзначалася Франція на чемпіонаті Європи 1984 року. Тоді французи записали до свого активу 14 результативних ударів.

Окрім цього Іспанія також перемогла в усіх матчах цьогорічного ЧЄ, що раніше вдавалося лише Франції у тому ж 1984 році. Однак на Євро-2024 "фурія роха" зіграла 7 поєдинків, а французи лише 5.

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Нагадаємо, у фінальному матчі чемпіонату Європи Іспанія перемогла Англію. Найкращим гравцем турніру став іспанець Родрі.