Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Іспанія встановила рекорд чемпіонатів Європи

Микола Дендак — 15 липня, 00:58
Іспанія встановила рекорд чемпіонатів Європи

Збірна Іспанії забила 15 голів на Євро-2024 з футболу та встановила рекорд турніру.

До цього найбільшою кількістю забитих м'ячів відзначалася Франція на чемпіонаті Європи 1984 року. Тоді французи записали до свого активу 14 результативних ударів.

Окрім цього Іспанія також перемогла в усіх матчах цьогорічного ЧЄ, що раніше вдавалося лише Франції у тому ж 1984 році. Однак на Євро-2024 "фурія роха" зіграла 7 поєдинків, а французи лише 5.

Читайте також :
Іспанія перемогла Англію у фіналі Євро-2024: чому цей результат є історичним

Нагадаємо, у фінальному матчі чемпіонату Європи Іспанія перемогла Англію. Найкращим гравцем турніру став іспанець Родрі.

Збірна Іспанії з футболу збірна Англії з футболу Збірна Франції з футболу Євро-2024 з футболу

Збірна Іспанії з футболу

Саутгейт: Іспанія була найкращою командою на Євро-2024
Іспанія здолала Англію та виграла Євро-2024: огляд матчу
Скільки-скільки? Ямал визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024
Родрі став найкращим гравцем Євро-2024
Іспанія перемогла Англію у фіналі Євро-2024: чому цей результат є історичним

Останні новини