Ямал не потрапив у заявку збірної Іспанії на матч Ліги націй

Вінгер Барселони Ламін Ямал не допоможе збірній Іспанії у матчі проти Чехії в Лізі націй, який відбудеться 12 листопада.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Причиною стала травма правого коліна, отримана під час поєдинку 12-го туру Ла Ліги проти мадридського Атлетико (2:1).

Після медичного обстеження було ухвалено рішення, що 19-річний футболіст продовжить відновлення в розташуванні каталонського клубу. Тому 9 листопада Ямаль не приєднається до національної команди.

Водночас в Іспанії сподіваються, що вінгер зможе повернутися до складу вже найближчими днями. Очікується, що Ямал приєднається до команди перед матчем проти Англії, який запланований на 15 листопада. Його участь у цій зустрічі залежатиме від динаміки відновлення та зникнення дискомфорту в коліні.

Крім Ямаля, збірній Іспанії не допоможе й нападник Реал Сосьєдада Мікель Оярсабаль. Форвард продовжує відновлюватися після грипу та також пропустить гру з Чехією. Його готовність до поєдинку проти Англії наразі залишається під питанням.

У поточному сезоні в активі Ямала 13 голів та 12 асистів у 16 матчах в усіх турнірах.