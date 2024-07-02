Монтелла: Не слід дозволяти емоціям брати гору

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла вважає, що не потрібно піддаватися емоціям в матчі проти Австрії в 1/8 фіналу Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"У березні ми програли Австрії у товариському матчі, але то була окрема гра. Попереду нова. І Ральф Рангнік це також розуміє. Нам не слід дозволяти емоціям брати гору. Ми знаємо, на що здатна Австрія, але також знаємо, на що здатні ми. Чекаю на червоно-біле море прапорів на трибунах. Наші вболівальники надають нам чудову підтримку.

Ми забили п'ять голів і це зробили п'ять різних гравців. Ми не забили ні з пенальті, ні зі стандартного положення, ні за допомогою автогола. Ми чудово контролюємо м'яч, але нам потрібно перетворити це на більшу кількість голів. Дуже важливо зберігати спокій. Якщо вірити статистиці, ми маємо продуктивну команду", — сказав Монтелла.

Австрія виграла групу D після перемоги над Польщею та Нідерландами, Туреччина посіла друге місце у квартеті F. Турки обіграли Грузію та Чехію, але через поразку Португалії не змогли стати першими.