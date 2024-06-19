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Конопля: Домовилися битися один за одного в наступних матчах

Олександр Булава — 19 червня, 12:21
Конопля: Домовилися битися один за одного в наступних матчах

Гравці збірної України після поразки від Румунії (0:3) домовилися битися один за одного в наступних матчах Євро-2024.

Про це повідомив оборонець "синьо-жовтих" Юхим Конопля у коментарі ВЗБІРНА.

"Ми ще до кінця не проаналізували гру. Може стали не з тієї ноги, а румуни навпаки з тієї, якої потрібно. Трохи не склалася гра, все пішло не за планом. Ми розуміємо, що програли, програли не дуже гарно. Не можна навіть один одному в очі дивитись.

Румунія дуже добре грала в захисті, майже нічого не дала створити, саме тому вони зіграли добре, а ми — погано.

Про що розмовляли в роздягальні? Говорив капітан, і домовилися що в наступних іграх, яким би не був результат і якість гри, усі будуть намагатися битися один за одного. Найголовніше, щоб не повторювалось такого, як з Румунією.

Були болісні поразки були й раніше, 0:7 від Феєнорда, але ця – найприкріша в моїй кар’єрі, мабуть, через важливість гри й турніру, через відповідальність, яка на нас лежить. Але повинні все одно, встати, підняти носа і ми маємо усі шанси, щоб досягти нашим цілей. Над цим треба працювати", — сказав Конопля.

Команда Сергія Реброва спробує реабілітуватися вже цієї п’ятниці, 21 червня, у матчі проти Словаччини, яка напередодні сенсаційно здолала Бельгію.

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