Швейцарія обіграла Італію на шляху до 1/4: огляд матчу Євро-2024

Чинний чемпіон Європи збірна Італії поступилася Швейцарії в 1/8 фіналу Євро-2024 і вилетіла з турніру.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 29 червня

Швейцарія — Італія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Фройлер, 2:0 - 46 Варгас

Збірна Швейцарії: Зоммер, Шер, Аканджі, Родрігес, Ебішер (Штеффен 90+1), Фройлер, Джака, Рідер (Стергіу 71), Варгас (Цубер 71), Емболо (Дуа 77), Ндоє (Сьєрро 77).

Збірна Італії: Доннарумма, Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дарміан (Камб'ясо 75), Барелла (Ретегі 64), Фаджолі (Фраттезі 86), Крістанте (Пеллегріні 75), К'єза, Скамакка, Ель-Шаараві (Дзакканьї 46).

Попередження: Барелла 35, Ель-Шаараві 45, Манчіні 57.

Нагадаємо, швейцарці опинились на другому місці групи A, після перемоги над Угорщиною та двох нічиїх, спершу із Шотландією, а потім із Німеччиною.

Італійці теж посіли другу сходинку в групі B з 4 балами в активі. Вони перемогли Албанію, зіграли внічию з Хорватією та мінімально поступилися Іспанії.