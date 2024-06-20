Худжамов: Лунін залишив позаду гру проти Румунії

Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов розповів, що Андрій Лунін залишив позаду невдалу гру проти Румунії (0:3).

Такий коментар він дав на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

"Бачиш, кожен воротар, як і будь-яка людина, не може прожити своє життя без помилок. Тому звісно, що вони у всіх трапляються. І бувають такі дні, що їх може бути декілька. Але вже досвід є, і кожен футболіст має вміти залишити це і перемкнутися.

Андрій, мені здається, що вчора ще трошки був під впливом, а сьогодні вже бачу по ньому, що він залишив це позаду", — сказав наставник.

Нагадаємо, що українець помилився у першому пропущеному голі, не вдало вибивши м'яч. Лунін отримав найнижчу оцінку за версією порталу Sofascore — 5,5 балів.

Збірна України може реабілітуватися у матчі другого туру Євро-2024 проти Словаччини у п'ятницю, 21 червня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.