Визначилися найгірші гравці збірної України в матчі проти Румунії за версією SofaScore

Воротар Реала Андрій Лунін, захисники Ілля Забарний та Юхим Конопля, а також вінгер Жирони Віктор Циганков отримали найнижчі оцінки в грі Румунія — Україна (3:0) у першому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Лунін зробив усього 2 сейви та допустив одну помилку, яка призвела до гола — 5,5. Конопля провів на полі 72 хвилини, заробив жовту картку та допустив 13 втрат м'яча, його бал склав 5,9.

Ілля Забарний також 13 разів втрачав володіння м'ячем, а також виграв одну з двох верхових дуелей, оцінка — 6,4. Віктор Циганков не виконав жодного вдалого прострілу з 5 спроб та лише один раз пішов у дриблінг, втративши м'яч.

Найкращими гравцями поєдинку стали гравці збірної Румунії Деніс Драгуш, Денніс Ман та Раду Драгушин — в усіх бал 7,6.