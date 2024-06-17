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Яремчук — про поразку від Румунії: Немає ніяких виправдань

Станіслав Лисак — 17 червня, 19:32
Яремчук — про поразку від Румунії: Немає ніяких виправдань

Нападник збірної України Роман Яремчук вважає, що у футболістів національної команди немає виправдань після поразки Румунії в першому турі групового етапу Євро-2024.

"Немає ніяких виправдань. Ми не показали сьогодні свою гру і не виконали вказівки тренера. Румунія заслужила цю перемогу, а нам потрібно добре поговорити в роздягальні і рухатися далі. Дуже важко щось говорити після такого матчу.
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Я не хочу сказати щось зайве через емоції. Ми сьогодні програли. Виграли румуни — вітаю їх з перемогою. Будемо готуватися до наступних матчів. Там ми повинні показати все, на що здатні. Треба зібратися і зробити правильні висновки", — сказав Романчук.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини. Наступний свій матч підопічні Реброва зіграють у п'ятницю, 21 червня, проти словаків.

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