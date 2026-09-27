Маркевич оцінив доцільність виклику до збірної України ветеранів на матчі Ліги націй

Український тренер Мирон Маркевич поділився думками щодо кадрової політики збірної України на матчі Ліги націй.

Про це повідомляє Трендець.

Досвідчений фахівець заявив, що треба відмовлятись від ветеранів і більший акцент робити на залученні молоді.

"Однозначно, підтягувати нових, я не думаю, що ветеранів треба викликати – я як уболівальник це говорю. Потрібно готувати команду на чемпіонат світу. Тому що зараз не найкращі часи збірної. Треба сміливіше підпускати молодь і терпіти – і тренерському штабу, і вболівальникам. Не заганяти команду десь туди, якщо, не дай Бог, вона програє. Треба бачити кінцевий результат", – сказав Маркевич.

Також тренер розповів, футболісти якого профайлу повинні бути кістяком такої збірної:

"Ті, що мають майстерність і характер. Зараз без відбору м'яча нічого не буде. Щоб тільки на чистих м'ячах… На жаль, зараз наш український футбол отакий і є – без бокс-ту-бокс, як то кажуть, плавний, мало боротьби такої, як вона повинна бути. Таких футболістів треба підтягувати, знаходити. Щось типу Очеретька, він дуже багато працює на полі. Може, десь щось у нього не виходить, але отаких вийде 11 чоловік, які не зупиняються, плюс ще мають майстерність якусь – таку команду важко буде обіграти".

Зазначимо, що в останньому поєдинку збірна України здолала Угорщину з рахунком 1:0. Переможний гол забив Данило Сікан, який до того три роки не грав за "синьо-жовтих".

У наступному матчі підопічні Андреа Мальдери протистоятимуть Грузії. Зустріч відбудеться 28 вересня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.