Ми можемо краще: Судаков – про звитягу над Угорщиною на старті Ліги націй

Півзахисник збірної України Георгій Судаков після матчу з Угорщиною у першому турі Ліги націй заявив, що команді ще є над чим працювати, оскільки була можливість продемонструвати кращу гру.

Про це він розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі УАФ.

"Ні, якщо чесно, багато ще над чим є працювати. Звичайно, моментами було дуже супер, але ми можемо краще. Ми це відчуваємо, ми це знаємо, є куди рости. Але передусім найголовніше – це те, що ми хочемо і можемо грати з м'ячем, без м'яча".

Судаков додав, що тренер команди Андреа Мальдера попереджав гравців стосовно складності поєдинку з Угорщиною.

"Нас тренер попереджав, що будуть моменти, коли, як він сказав, треба буде жувати гімно – так і виходило. Було важко моментами, особливо в перші 20-25 хвилин, коли ми були без м'яча, більше моментів, але ми перетерпіли, знайшли свій момент, забили, потім ще створювали.

Я вважаю, що якби забили ще другий м'яч, було б ще простіше психологічно грати. Але нічого, ми терпіли, перетерпіли, билися і, як я вже сказав, заслужена перемога".

Нагадаємо, що на старті турніру "синьо-жовті" завдяки голу Данила Сікана обіграли угорців (1:0). Це був перший їхній матч на міжнародному турнірі під керівництвом Андреа Мальдери.

Зауважимо, що напередодні український тренер Юрій Вернидуб виокремив трьох ключових гравців у цьому поєдинку.