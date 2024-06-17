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MEGOGO зробив заяву щодо трансляції матчу Румунія — Україна

Станіслав Лисак — 17 червня, 18:48
MEGOGO зробив заяву щодо трансляції матчу Румунія — Україна

Медіасервіс MEGOGO попросив вибачення перед глядачами через переривання трансляції під час матчу Румунія — Україна (3:0) в першому турі групового етапу Євро-2024.

Про це йдеться у соцмережах MEGOGO.

"Друзі, щиро вибачаємося за технічні незручності! На жаль, виникли перебої з трансляцією. Ми працюємо над усуненням проблеми та поверненням трансляції. Попередньо, через погодні умови стався технічний збій в мережі доставки контенту", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що після третього забитого голу збірної Румунії трансляція перервалася і не відновилася до кінця зустрічі. Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Чемпіон повідомив, хто з футболістів збірної України отримав найнижчі оцінки в грі.

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