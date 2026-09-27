У нас була футбольна бойова атмосфера: Очеретько – про протистояння зі Собослаї у матчі з Угорщиною

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Олег Очеретько заявив, що протягом поєдинку з Угорщиною в 1-му турі Ліги націй у них із Домініком Собослаї склалася бойова атмосфера під час дуелей.

Про це він розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі УАФ.

"Звичайна гра. Ніхто не хотів поступатися в боротьбі, треба було вигравати кожен м'яч. Я це робив, і він також намагався це робити. В нас була така футбольна бойова атмосфера з ним".

Також 23-річний футболіст відзначив, що після вилучення Олександра Назаренка на 90+2 хвилині грати стало набагато важче, проте команда зуміла довести поєдинок до позитивного результату.

"У кінці було важко, коли вилучили Назіка, ніжки трохи присіли, і вони почали більше з м'ячем грати. Тому багато набігалися в кінці. А так приємно, що перемогли".

Нагадаємо, що на старті турніру "синьо-жовті" завдяки голу Данила Сікана обіграли угорців (1:0). Це був перший їхній матч на міжнародному турнірі під керівництвом Андреа Мальдери.

Зауважимо, що напередодні український тренер Юрій Вернидуб виокремив трьох ключових гравців у цьому поєдинку. Водночас Георгій Судаков додав, що команда могла б продемонструвати кращу гру.