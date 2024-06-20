Циганков тренувався індивідуально напередодні матчу зі Словаччиною

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков тренується за індивідуальною програмою напередодні матчу другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

Про це повідомляє кореспондентка Tribuna.com Ірина Козюпа.

Зазначається, що на передматчевій пресконференції головний тренер національної команди Сергій Ребров запевнив, що всі гравці тренуватимуться у загальній групі.

Нагадаємо, що поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.