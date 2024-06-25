Калафіорі — про нічию з Хорватією: Я вважаю, що ми заслужили цей гол

Захисник Болоньї та збірної Італії Ріккардо Калафіорі вважає, що команда заслужила на гол на останній хвилині у матчі 3 туру групового етапу Євро-2024 проти Хорватії (1:1).

Його слова передає УЄФА.

"Я зараз не можу пояснити свої почуття, тому що я такий щасливий. Я вважаю, що ми заслужили цей гол. Ми довели, що можемо грати так. Ми повинні продовжувати бути на цьому шляху. Коли ти граєш без страху і тримаєш гру в руках, це зовсім інше.

Важливим є ставлення, яке ви демонструєте на полі. На цьому рівні кожна команда більш-менш на одному рівні, і команда, яка більш налаштована на перемогу, зрештою стає кращою", — сказав футболіст.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу Італія посіла 2 місце у групі В з 4 балами в активі. Італійці перемогли Албанію, зіграли внічию з Хорватією та мінімально поступилися Іспанії.

В 1/8 фіналу Італія зіграє зі Швейцарією, яка також посіла другу сходинку у групі А.