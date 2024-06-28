Грімальдо: Тепер кожен матч — це все або нічого

Лівий захисник леверкузенського Баєра та збірної Іспанії Алехандро Грімальдо вважає, що тепер на Євро-2024 кожен матч не дає права на помилку.

Його слова передає УЄФА.

"Тепер кожен матч — це все або нічого, і ми всі знаємо, що ви не можете дозволити собі навіть невеликого промаху. Тиск однаковий, коли ти одягаєш цю футболку — неважливо, коли і проти кого, тому що це футболка Іспанії. Але на груповому етапі, якщо ти помилився, ти можеш це виправити. Зараз це не так, тому відчуття всього або нічого, про яке я згадував, є життєво важливим.

Ми працюємо над тим, щоб бути готовими перемогти Грузію, пройти до наступного раунду і показати найкращу версію себе, наскільки це можливо. Послухайте, ще місяць тому ми були "ніким", як вважали люди загалом і ЗМІ зокрема. Тепер люди кажуть, що ми - фаворити. Все так швидко змінюється. Ми приїхали, щоб перемогти, у нас все ще є така ментальність, але бути фаворитами чи ні — це не важливо для цього процесу", — сказав гравець.

Нагадаємо, Іспанія посіла перше місце у групі B, ставши єдиною збірною на Євро-2024, яка набрала максимум очок. Іспанці спершу розгромно перемогли Хорватію, потім мінімально здолали Італію, а в третьому турі виявилися сильнішими за Албанію.

В 1/8 фіналу чемпіонату Європи іспанці зіграють проти Грузії. Поєдинок відбудеться 30 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.