Захисник Баєра хоче повернутися в Ла Лігу

Захисник леверкузенського Баєра Алехандро Грімальдо хоче повернутися до Ла Ліги.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Проте контракт іспанця з німецьким клубом розрахований до кінця червня 2027 року.

У листопаді минулого року 30-річний футболіст потрапив у сферу інтересів двох європейських топклубів. Проте більше інформації про перемовини не публікувалося.

Також влітку минулого року Грімальдо цікавився мадридський Реал, але трансфер так і не відбувся.

У поточному сезоні Алехандро зіграв 46 матчів, в яких врятував ворота 14 разів і пропустив 12 м'ячів.

Нагадаємо, що Грімальдо є вихованцем Барселони, він був у академії каталонців у 2008 – 2012 роках і грав за Барселону В до 2015 року, проте за першу команду чинних чемпіонів Іспанії так і не провів жодного матчу.