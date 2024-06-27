Збірна Іспанії стала найкращою командою Євро-2024 за важливим показником

Збірна Іспанії стала єдиною командою на Євро-2024, яка набрала максимум очок на груповій стадії.

Іспанці спершу розгромно перемогли Хорватію, у другому мінімально здолали Італію, а в третьому турі виявилися сильнішими за Албанію.

Другою збірною за кількістю очок є Німеччина. У неї на рахунку дві перемоги та одна нічия.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату Європи іспанці зіграють проти Грузії. Поєдинок відбудеться 30 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.