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Збірна Іспанії стала найкращою командою Євро-2024 за важливим показником

Микола Дендак — 27 червня, 10:40
Збірна Іспанії стала найкращою командою Євро-2024 за важливим показником

Збірна Іспанії стала єдиною командою на Євро-2024, яка набрала максимум очок на груповій стадії.

Іспанці спершу розгромно перемогли Хорватію, у другому мінімально здолали Італію, а в третьому турі виявилися сильнішими за Албанію.

Другою збірною за кількістю очок є Німеччина. У неї на рахунку дві перемоги та одна нічия.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату Європи іспанці зіграють проти Грузії. Поєдинок відбудеться 30 червня. Початок о 22:00 за київським часом.

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