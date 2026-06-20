Атлетико працює над підписанням захисника збірної Іспанії

Лівий захисник леверкузенського Баєра та збірної Іспанії Алекс Грімальдо може продовжити кар'єру в Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

Наразі клуби ведуть переговори щодо суми трансферу. Баєр хоче отримати за свого гравця 25 мільйонів євро, Атлетико наразі пропонує 18 – 20 мільйонів із урахуванням бонусів, із яких фіксована частина становить лише 10 – 13 мільйонів.

Попри доволі помітні розбіжності, хороші відносини між клубами підвищують імовірність успішного завершення переговорів. Сам Грімальдо хоче повернутися в Ла Лігу та відкритий до переходу в Атлетико.

У сезоні-2025/26 на рахунку 30-річного захисника збірної Іспанії 14 голів і 12 асистів у 46 матчах за Баєр у всіх турнірах. Контракт Грімальдо діє до літа 2027 року.