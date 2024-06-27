Визначилися усі пари плей-оф Євро-2024

Визначились усі пари 1/8 фіналу Євро-2024 за підсумками групового етапу.

Зокрема, на першій стадії плей-оф Бельгія зустрінеться з Францією, Італія протистоятиме Швейцарії, а господарка турніру Німеччина поміряється силами з Данією.

Пари 1/8 фіналу Євро-2024

Іспанія — Грузія

Німеччина — Данія

Португалія — Словенія

Франція — Бельгія

Румунія — Нідерланди

Австрія — Туреччина

Англія — Словаччина

Швейцарія — Італія

Перші матчі плей-оф відбудуться у суботу, 29 червня.

Нагадаємо, збірна України вилетіла з чемпіонату Європи після нічиєї з Бельгією, попри 4 залікові бали. Усі команди у квартеті Е набрали однакову кількість очок, проте в українців була найгірша різниця забитих/пропущених м'ячів.