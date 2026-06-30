Атлетико підписав захисника збірної Іспанії

Лівий захисник леверкузенського Баєра та збірної Іспанії Алехандро Грімальдо став гравцем іспанського Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Контракт із 30-річним гравцем розрахований на чотири роки – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 20 мільйонів євро.

Грімальдо виступав за Баєр з літа 2023 року. У сезоні-2025/26 на рахунку 30-річного захисника збірної Іспанії 14 голів і 12 асистів у 46 матчах у всіх турнірах на клубному рівні.

Окрім Баєра, Грімальдо у своїй дорослій кар'єрі також виступав за Бенфіку. Захисник є вихованцем академії Барселони, проте за першу команду каталонців не провів жодного офіційного матчу.