Атлетико підписав захисника збірної Іспанії
Алехандро Грімальдо
ФК Атлетико Мадрид
Лівий захисник леверкузенського Баєра та збірної Іспанії Алехандро Грімальдо став гравцем іспанського Атлетико Мадрид.
Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.
Контракт із 30-річним гравцем розрахований на чотири роки – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 20 мільйонів євро.
Грімальдо виступав за Баєр з літа 2023 року. У сезоні-2025/26 на рахунку 30-річного захисника збірної Іспанії 14 голів і 12 асистів у 46 матчах у всіх турнірах на клубному рівні.
Окрім Баєра, Грімальдо у своїй дорослій кар'єрі також виступав за Бенфіку. Захисник є вихованцем академії Барселони, проте за першу команду каталонців не провів жодного офіційного матчу.