Русин — про Україну на Євро-2024: Подобаються слова Забарного, що лайно трапляється

Нападник англійського Сандерленда Назарій Русин згоден зі словами Іллі Забарного, що лайно трапляється, які він сказав після матчу з Румунією (0:3) на Євро-2024.

Слова форварда передає Український футбол.

"Мені шкода, що так сталося. Насправді у нас дуже хороша, якісна команда, тренерський штаб хороший, але таке також трапляється, з цим нічого не поробиш. Мені сподобалося як сказав Ілля Забарний, що лайно іноді трапляється. Ми показали погану гру проти Румунії, а вони, навпаки, видали свою найкращу, напевно, це багато на що вплинуло", — сказав гравець.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.