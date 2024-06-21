Вільямс: Мої товариші по команді аплодували мені в роздягальні

Футболіст Атлетика з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс розповів, що його товариші по збірній аплодували йому в роздягальні після матчу проти Італії (1:0) на Євро-2024.

Слова нападника передає УЄФА.

"Сьогодні все спрацювало дуже добре, і мої товариші по команді мені дуже допомогли. Ситуації один на один — моя сильна сторона. Коли ти вперше проходиш повз захисника, це полегшує завдання. Думаю, це мій найповніший виступ за збірну Іспанії, і я сподіваюся, що зможу продовжити і допомогти команді якомога більше. Тримання м'яча — моя слабка сторона, і я прагну попрацювати над цим, але, тим не менш, я в захваті.

Я дуже зосереджений на Євро і роблю все, що в моїх силах, щоб допомогти головному тренеру. Я завжди мріяв бути задіяним на такому рівні, зіграти на чемпіонаті Європи та отримати звання гравця матчу. Я дуже радий. Ми знали, що це буде дуже складний матч і що нам потрібно зробити. Ми домінували на всьому полі, Італія — чудова команда, але ми грали дуже добре і заслужили перемогу.

Мої товариші по команді аплодували мені в роздягальні, і я хотів би подякувати їм за те, що вони допомагали мені своїми здібностями. Я радий допомогти їм у роздягальні. Я одразу ж отримав смс від брата, і я сподіваюся, що моя сім'я насолоджується цим так само, як і я", — сказав гравець.

Зазначимо, що найкращим гравцем цього поєдинку став саме Вільямс. Перемога над Італією дозволила збірній Іспанії достроково вийти в плей-оф Євро-2024, куди до цього вийшла Німеччина, після перемоги над Угорщиною.

Наступний матч іспанці зіграють 24 червня проти Албанії. В цей же день італійці зустрінуться з хорватами.