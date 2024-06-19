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Німеччина перемогла Угорщину та вийшла у плей-оф Євро-2024: огляд матчу

Микола Дендак — 19 червня, 21:24
Німеччина перемогла Угорщину та вийшла у плей-оф Євро-2024: огляд матчу

Збірна Німеччини впевнено перемогла Угорщину в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу та забезпечила собі вихід у плей-оф.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Огляд

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
Група А, 2 тур, 19 червня
Німеччина — Угорщина 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Мусіала, 2:0 - Гюндоган.

Збірна Німеччини: Ноєр, Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштадт, Андріх (Джан 72), Кроос, Гюндоган (Ундав 84), Мусіала (Фюріх 72), Вірц (Сане 58), Гаверц (Фюллькруг 58).

Збірна Угорщини: Гулачі, Фіола, Орбан, Дардай, Болла (Адам 75), Надь А. (Кляйнгайслер 64), Шафер, Керкез (Надь Ж. 75), Шаллай (Чобот 87), Собослай, Варга (Газдад 87).

Попередження: Рюдігер 27 — Варга 22.

Нагадаємо, у першому турі "бундестім" розгромно перемогла Шотландію в матчі-відкритті європейського чемпіонату з футболу, а Угорщина поступилася Швейцарії.

Наступний матч німці проведуть проти швейцарців, а угорці зіграють із Шотландією. Обидва матчі відбудуться у неділю, 23 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.

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