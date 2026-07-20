Найемоційніший момент ЧС-2026: зірка збірної Іспанії віддав свою золоту медаль мамі

Перемога збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026 подарувала футбольному світу чимало яскравих емоцій. Але один із найзворушливіших моментів відбувся вже після фінального свистка.

Півзахисник "червоної фурії" Ніко Вільямс одразу після церемонії нагородження зняв із шиї золоту медаль чемпіона світу та віддав її своїй мамі.

Цей жест мав особливе значення. Історія родини Вільямсів давно стала символом боротьби та самопожертви.

У 1993 році мати Ніко, будучи вагітною, разом із чоловіком залишила Гану в пошуках кращого життя для своєї майбутньої сім'ї. Їхній шлях до Іспанії був надзвичайно небезпечним.

За словами старшого брата Ніко, Іньякі Вільямса, спочатку вони їхали в переповненій вантажівці, де перебували близько 40 людей. Потім на них чекала виснажлива подорож пішки через пустелю Сахара.

Під час цього шляху люди помирали просто посеред пустелі, багатьох грабували або обманювали перевізники, які залишали мігрантів без води, їжі та будь-якої допомоги. Серед тих, хто долав цей маршрут, були діти, літні люди та вагітні жінки.

Батьків футболіста також ошукали дорогою, однак вони все ж змогли дістатися іспанської Мелільї. Після перетину кордону їх одразу затримали. Згодом сім'я розпочала нове життя в Іспанії.

За словами Іньякі, мама й досі не може забути ті події.

"Пісок нагадує мені те, що сталося тоді в Сахарі", — часто говорить вона.

А батько після переходу пустелі босоніж назавжди втратив чутливість стоп.

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Саме тому золота медаль чемпіона світу в руках матері стала для родини Вільямсів значно більшою за спортивну нагороду. Вона стала символом того, що всі випробування, які довелося пережити багато років тому, були недаремними.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу-2026 Іспанія в додатковий час мінімально перемогла Аргентину з рахунком 1:0, вдруге у своїй історії здобувши титул чемпіона світу.

Відзначимо, що найкращим гравцем фіналу ЧС-2026 став нападник Ферран Торрес, який став автором єдиного голу у зустрічі. Натомість найкращим футболістом усього Мундіалю став не Ліонель Мессі, а іспанець Родрі.